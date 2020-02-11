شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد يتفقد عددا من المدارس بانتخابات الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الانتخابات التكميلية بالجيزة التى انطلقت منذ الصباح الباكر اليوم، تؤكد حرص المواطنين على رد الجميل للمرشح محمد ابو العينين، مرشح حزب مستقبل وطن، وأن التصويت سيكون بشكل غير متوقع لصالحه.

وأضاف عابد، فى تصريحات صحفية له، عقب جولة تفقدية له لعدد من المدارس، أن حزب مستقبل وطن راجع الشارع قبل الاستقرار على الدفع برجل الأعمال محمد أبوالعينين، وبناء على ذلك اختار المرشح، بعدما تأكد من شعبيته الجارفة فى الشارع المصرى، وأن له باع كبير فى العمل البرلمانى، ومازال يواصل مسيرة العطاء، ولديه خبرة برلمانية وباع فى العمل التشريعى والخدمى، وأخيرا الحزب يختار مرشح يكون لديه قدرة على توضيح صورة مصر داخليا وخارجيا ويكون على تواصل مستمر بالشارع المصرى، وهذا متوفر فى رجل الأعمال محمد ابو العينين.

هذا وفتحت اللجان الانتخابية بدائرة الجيزة أبوابها للناخبين للتصويت فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، صباح اليوم، والتى تستمر على مدار يومى، لاختيار نائب بعد وفاة البرلمانى محمد بدوى دسوقى، ومن أبرز المرشحين رجل الأعمال محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن، هشام بدوى نجل البرلمانى الراحل محمد بدوى دسوقى، الأمير موسى أحمد على محمد، مستقل ، ومجدى السيد السيد ياسين محمود، مستقل.

وتجرى الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألف و396 ناخب.

ويشغل محمد أبو العينين رئاسة اتحاد المستثمرين العرب، ورئاسة مجلس الأعمال المصري الأوروبي، فضلاً عن رئاسته لمجموعة كليوباترا الصناعية.



ويمتلك "أبو العينين" خبرة كبيرة فى معترك الحياة النيابية، حيث اختاره أهالى الجيزة نائبًا لهم فى البرلمان لأكثر من 15 عاما، وحصل فى دورتين متتاليتين على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية.. كما أنتخب رئيسا للجنتى الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والصناعة والطاقة بمجلس النواب من 1995 إلى 2011، ورئيساً لوفد مصر فى العديد من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية.



وخلال عضويته قدم عشرات المشروعات لقوانين هامة تمت الموافقة عليها، جميعها تمس المواطنين البسطاء منها قانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز 20% مما يستحقونه من معاش، وقانون تجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين، وقانون يتيح محاكمة مرتكى الجرائم ضد المصريين فى الخارج أمام القضاء المصرى.

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وانتخب أبو العينين رئيسًا للبرلمان الأورومتوسطى بالإجماع من رؤساء برلمانات 26 دولة أوروبية ومتوسطية وعربية عام 2010 ومقره مالطة، وحاليا رئيسه الشرفى وسفيره حول العالم وممثله الدائم بالجامعة العربية، كما أنتخب رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من 2008 حتى 2011.



وكرمت الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط محمد أبو العينين عام 2008 ومنحته جائزة التميز البرلمانى كأفضل نائب فى جميع الدول الأعضاء من جنوب المتوسط، كما منحته الجمعية جائزته لعام 2019 تقديرا لدوره فى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية فى حوض المتوسط لعام 2018.





















