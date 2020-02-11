شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقبل التركى يؤكد: شعبية حزب أردوغان تراجعت بنسبة 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة زمان التركية، أن نائب رئيس حزب المستقبل التركى سلجوق أوزداغ، أدلى بتصريحات مثيرة حول وضع حزبهم الوليد ومنافسته حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث نقلت الصحيفة المعارضة تصريحات في تصريح لوكالة أنباء "طرفسيز" الخاصة، حيث قال أزداغ، نائب رئيس حزب المستقبل الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد دواد أوغلو بعد الانفصال عن الحزب الحاكم، أن حزب العدالة والتنمية يستنزف ويفقد مؤيديه يومًا بعد يوم، مدعيًا أن المستقيلين من الحزب الحاكم يطلبون الانضمام إلى حزب المستقبل.

أوزداغ أكد أن تركيا ستشهد في مارس عام 2021 انتخبات مبكرة، وأن نسبة دعم حزب العدالة والتنمية تراجعت إلى حوالي 30%.

أضاف أوزداغ: "تتراوج نسبة الدعم التي نحصل عليها في الوقت الراهن ما بين 5 و9%. لكن الحزب الحاكم يفقد دعمه، والمنفصلون عنه يتوجهون إلى حزبنا بطبيعة الحال"، على حد قوله.

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وأفاد نائب رئيس حزب المستقبل سلجوق أوزداغ، أن دعم أنصار حزب الشعوب الديمقراطي الكردي يأتي في الدرجة الثانية بعد أنصار حزب العدالة والتنمية، ثم يليه مؤيدو حزب الحركة القومية.

وتابع نائب رئيس حزب المستقبل التركي، أن حزب المستقبل الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، يحصل على أكبر عدد من المنفصلين عن حزب العدالة والتنمية، فيما ينضم بعضهم لحزب الشعوب الديمقراطي ويليه حزب الحركة القومية، مشيرا إلى أن المواطن التركي لديه تخوفات من استمرار أردوغان في السلطة.

وأكد أوزداغ: "أنه توجد أزمة اقتصادية خطيرة فى تركيا، والأوانى فى المطابخ خاوية من الطعام، وانخفضت قيمة المال فى جيوب الناس، والناس عاطلون عن العمل، ونسبة العاطلين عن العمل من الشباب وصلت إلى 24 % بسبب سياسات هذا النظام الحاكم".