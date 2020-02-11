شيشاوة.. مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث سير في الطريق السيار

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، أمس الاثنين، إثر حادثة اصطدام شاحنة من الحجم الكبير بسيارة للنقل المزدوج في الطريق السيار بين مراكش، وشيشاوة.

وحسب مصادر محلية، فإن الحادث أدى إلى مصرع 3 أشخاص على الفور، كانوا على متن سيارة للنقل المزدوج، وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

‎وأضافت المصادر ذاتها، أن المصابين نقلوا على وجه السرعة، عبر سيارات الإسعاف، إلى المستشفى الجامعي محمد السادس من أجل العلاج.

‎وعرف مكان الحادث استنفار مختلف السلطات، التي فتحت تحقيقا حول الحادث، فيما أودعت جثث الضحايا مستودع الأموات، لأجل التشريح.