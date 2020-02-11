مؤلم.. انتحار امرأة في السبعينات بطريقة مأساوية ضواحي خنيفرة!

أقدمت امرأة، في عقدها السابع، أمس الاثنين، على وضع حد لحياتها بطريقة مأساوية داخل غرفتها في منطقة اجلموس ضواحي خنيفرة.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالكة تبلغ من العمر 72 سنة، وكان قد سبق أن أقدمت على محاولة انتحار برمي نفسها في بئر، إلا أنه تم إنقاذها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الهالكة تعاني اضطرابات نفسية، عثر عليها جثة هامدة بعد أن أقدمت على شنق نفسها بوسطة حبل داخل غرفتها.
ونقلت الجثة إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي بني ملال، بناء على تعليمات النيابة العامة، التي فتحت تحقيقا حول الحادث.
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