اليوم الثلاثاء.. الجلسة الأخيرة لمحاكمة “مول الكاسكيطة” استئنافيا بسطات

من المرتقب، أن تعقد اليوم الثلاثاء، الجلسة الأخيرة لمحاكمة البودكاستر محمد السكاكي الملقب بـ”مول الكاسكيطة”، في محكمة الإستئناف، في مدينة سطات.

وكانت هيأة الحكم قامت في الجلسة السابقة، باستدعاء عدد من الجمعيات، التي قدمت طلبا باستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حق “مول الكاسكيطة”، فيما قدمت بعض الجمعيات تنازلها لصالح البودكاستر المذكور.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بمدينة سطات، قد أدانت “مول الكاسكيطة” بالسجن أربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، على خلفية نشره لفيديو يتضمن عبارات “الإساءة إلى الملك والسب العلني للأفراد، والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات”.