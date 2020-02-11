الثلوج تكسو بغداد للمرة الأولى منذ 12 عامًا

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - استيقظ سكان بغداد، اليوم الثلاثاء، ليجدوا أن الثلوج غطّت شوارع عاصمة إحدى أكثر دول العالم حرًا، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2008 الذي تساقطت الثلوج فيه بشكل خفيف للمرة الأولى منذ نحو قرن من الزمن.
وأفاد سكان المدينة أن الثلوج التي تجمّعت فوق السيارات، والأشجار، وأسطح الأبنية غير مسبوقة، حيث أوقف سائقو السيارات آلياتهم بالقرب من حدائق غطتّها الثلوج بالكامل، وعمد بعضهم إلى التقاط الصور مع أطفالهم، بينما تدنّت درجات الحرارة إلى الصفر.
وقال مدير إعلام الأحوال الجوية العراقية، عامر الجابري إن "تساقط الثلوج قد يستمر حتى يوم غد، وأن في أجواء ستبقى شديدة البرودة، ونتوقع انحسار الكتلة مساء الأربعاء وبعدها تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع"، وتابع أن "المنخفض الجوي جاء من أوروبا".
وتساقطت الثلوج على مناطق أخرى في العراق، من بينها كربلاء، والموصل، كما غطت الثلوج خيام مئات آلاف النازحين الذين طردوا من منازلهم، وآلاف اللاجئين الهاربين من النزاع المسلّح في سورية المجاورة.
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