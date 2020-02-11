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شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر حوثية متواصلة في سلسلة جبال صلب بمديرية نهم شرق صنعاء والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 فبراير 2020
تتواصل الخسائر الحوثية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
وذكرت مصادر عسكرية، أن القوات الحكومية مسنودة بالتحالف دعم الشرعية، تمكنت من السيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في سلسلة جبال صلب بمديرية نهم شرق صنعاء.
وقالت المصادر، أن أفراد القوات الحكومية شنّوا هجوماً خاطفاً خلال الساعات الماضية، تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المرتفعات في سلسلة جبال صلب جنوب نهم..
مؤكدة أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر المليشيات الحوثية بنيران القوات الحكومية.
وأضافت أن مدفعية القوات الحكومية استهدفت تعزيزات وآليات تابعة للمليشيات بالقرب من جبال صلب، وتمكنت من تدمير عدد من الآليات والأطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية ومصرع كل من كانوا على متنها.
وناشدت المصادر، الصليب الأحمر والجهات ذات العلاقة بالتوجه إلى مديرية نهم لانتشال جثث قتلى المليشيات الحوثية المتناثرة في شعاب ووديان المديرية بعد أن تركتها المليشيات.
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