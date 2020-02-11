مصرع 50 حوثيا بينهم قيادي وجرح عشرات آخرين بنيران القوات الحكومية في تعز

الثلاثاء 11 فبراير 2020

لقي ما لايقل عن 50 حوثيا مصرعهم بينهم قيادي وجرح عشرات آخرين خلال مواجهات مع القوات الحكومية في جبهات متفرقة بمحافظة تعز.



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ووفق مصادر عسكرية، تمكنت القوات الحكومية من صد هجمات لمليشيات الحوثي في معارك اندلعت منذ في عدد من جبهات القتال، خلفت عشرات القتلى والجرحى من المليشيات الحوثية وكبدتهم خسائر فادحة.

كما استهدفت مدفعية القوات الحكومية معسكرا تدريبيا للحوثيين في منطقة غراب بالخمسين غرب مدينة تعز ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.