باحث سياسي:الاتحاد الأوروبي جمد مفاوضاته مع تركيا منذ 2013

الثلاثاء 11 فبراير 2020

رأى الدكتور بشير عبد الفتاح المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الاتحاد الأوروبي أغلق أبوابه أمام انضمام تركيا إليه منذ فترة أعقبت عام 2013 بعد التقارير الحقوقية التي تؤكد تورط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في دعم الإرهاب وعدم ممارسة الديمقراطية بالشكل الصحيح.



وقال عبد الفتاح وفقا لـ24 إن الاتحاد الأوروبي جمد مفاوضات عضوية تركيا ليس بعد تدخل أردوغان في سوريا وليبيا حاليا، ولكن بعد أن انتهك أردوغان سياسة دعم الإرهاب بعد عام 2013 والتي أسفرت عن دعم تنظيم داعش الإرهابي وعناصر الإخوان.

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وأشار المتخصص في الشأن التركي إلى أن تركيا لديها أغلبية مسلمة وإذا انضمت للاتحاد الأوروبي سوف تسبب خلل ديمغرافي، في الوقت التي تبحث فيه عن حارس للشرق الأوسط دون أن يكون أحد أعضائه.

وأكد عبد الفتاح أن تركيا كانت لديها فرصة الانضمام للاتحاد الأوروبي في عام 2006 حين كانت تمارس بعض من الديمقراطية ولديها سجلات جيدة في ملف حقوق الإنسان على عكس الوضع الحالي.