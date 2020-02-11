شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مصادر تكشف عن آخر مستجدات المعارك بالضالع والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 فبراير 2020 كشفت مصادر مطلعة في محافظة الضالع، عن آخر مستجدات المعارك بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى.

وأوضحت مصادر بأن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني أفشلت هجوما حوثيا واسعا من ثلاثة محاور بجبهة بتار. Advertisements وبينت المصادر أن، القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني دكت أوكار المليشيا بالعود بسلاح المدفعية. ويأتي هذا فيما حلق طيران التحالف العربي التحليق في سماء الضالع.

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