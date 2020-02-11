إصابة مواطن برأسه بنيران حوثية في حيس جنوب الحديدة 

الثلاثاء 11 فبراير 2020

اصيب مواطن من أهالي مدينة حيس في محافظة الحديدة بطلقة رصاص في الرأس اطلقتها مليشيات الحوثي الإجرامية وهو داخل منزله في حيس.



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وقال المواطن المصاب حسن سعيد، إن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها على منازل المواطنين بالمدينة، فيما اصابته طلقة رصاص مليشيات الحوثي وهو نائم على سريرة بعد أن اخترقت جدار منزله.

وأضاف المواطن أن الأهالي هرعو لإسعافه إلى مستشفى حيس من أجل تلقي العلاج اللازم جراء الإصابة التي تعرض لها وتواصل مليشيات الحوثي إستهداف الأحياء السنكية ومنازل المواطنين في مدينة حيس بشكل وحشي وإجرامي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء.