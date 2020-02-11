شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في كتاف والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 فبراير 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، شباط 11، 2020، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف استهدفت بعدة غارات للمليشيا في منطقة الفرع بمديرية كتاف شرقي المحافظة. Advertisements وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من مناطق الغارات. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

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