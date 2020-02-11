شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تستهدف الأحياء السكنية جنوب التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 فبراير 2020 شنت مليشيات الحوثي قصفا عنيفا على الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في إطار خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي قامت بعمليات إستهداف للأحياء السكنية ومنازل المواطنين جنوب المدينة بالأسلحة الثقيلة منها سلاح 23 بشكل هستري. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيا فتحت نيران أسلحتها المختلفة على منازل المواطنين شمال المديرية مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح معدل البيكا بشكل همجي. يذكر أن مليشيات الحوثي قامت بإستهداف وقصف للأحياء السكنية في المدينة أدت إلى إصابة المواطن يحيى سعيد دخن البالغ من العمر 55عام أثناء تواجده أمام أحد المحلات التجارية وسط المدينة.

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