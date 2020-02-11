- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تساقط الثلوج على العاصمة بغداد في ظاهرة لم تألفها المدينة العراقية من عقود والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 فبراير 2020
أفاد مصادر إعلامية في العراق، الثلاثاء، بتساقط الثلوج على العاصمة بغداد، في ظاهرة لم تألفها المدينة العراقية من عقود.
وبحسب المصادر فقد تفاجئ سكان بغداد بهطول الثلوج إثر تعرض البلاد لموجة برد شديدة.
ويتعرض العراق لكتلة هوائية قطبية المنشأ، تبلغ ذروتها نهار الثلاثاء، حيث تشير توقعات الطقس إلى تمركز الكتلة فوق الأراضي العراقية مباشرة.
ووفق موقع "طقس العرب" فإن هذه الكتلة تسبب هبوطا حادا في درجات الحرارة بأغلب المناطق العراقية.
ولم يستبعد "طقس العرب" أن تمتد بعض الزخات الثلجية أيضا إلى أجزاء من ديالى والقادسية صباح الثلاثاء.
وكانت هيئة "الأنواء الجوية" العراقية قد أكدت الأحد، أن موجة برد قطبية شديدة قادمة من شمال شرق أوروبا، ستضرب البلاد خلال الأسبوع الجاري.
وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إنه "من المتوقع أن تستمر الموجة الباردة أربعة أيام اعتبارا من السبت ولغاية الثلاثاء، حيث تكون الرياح المسجلة شمالية غربية معتدلة الى خفيفة السرعة من 30 الى 40 كيلو متر في الساعة".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تساقط الثلوج على العاصمة بغداد في ظاهرة لم تألفها المدينة العراقية من عقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.