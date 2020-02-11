شاهد.. تساقط الثلوج على العاصمة بغداد في ظاهرة لم تألفها المدينة العراقية من عقود

الثلاثاء 11 فبراير 2020

أفاد مصادر إعلامية في العراق، الثلاثاء، بتساقط الثلوج على العاصمة بغداد، في ظاهرة لم تألفها المدينة العراقية من عقود.



وبحسب المصادر فقد تفاجئ سكان بغداد بهطول الثلوج إثر تعرض البلاد لموجة برد شديدة.

ويتعرض العراق لكتلة هوائية قطبية المنشأ، تبلغ ذروتها نهار الثلاثاء، حيث تشير توقعات الطقس إلى تمركز الكتلة فوق الأراضي العراقية مباشرة.

ووفق موقع "طقس العرب" فإن هذه الكتلة تسبب هبوطا حادا في درجات الحرارة بأغلب المناطق العراقية.

ولم يستبعد "طقس العرب" أن تمتد بعض الزخات الثلجية أيضا إلى أجزاء من ديالى والقادسية صباح الثلاثاء.

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وكانت هيئة "الأنواء الجوية" العراقية قد أكدت الأحد، أن موجة برد قطبية شديدة قادمة من شمال شرق أوروبا، ستضرب البلاد خلال الأسبوع الجاري.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إنه "من المتوقع أن تستمر الموجة الباردة أربعة أيام اعتبارا من السبت ولغاية الثلاثاء، حيث تكون الرياح المسجلة شمالية غربية معتدلة الى خفيفة السرعة من 30 الى 40 كيلو متر في الساعة".