المشتركة تدك بالمدفعية مواقع وثكنات الحوثي غرب البرح بتعز 

الثلاثاء 11 فبراير 2020

تمكنت مدفعية القوات المشتركة من تدمير ودك مواقع وتكنات مليشيات الحوثي غرب البرح بمحافظة تعز.

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وأفادت مصادر ميدانية في البرح أن مدفعية اللواء 14 عمالقة شنت قصفا مدفعيا على مواقع وثكنات تتمركز فيها عناصر مليشيات الحوثي في جبل الجحبور وجبل رسيان غرب البرح وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأكدت المصادر أن قذائف مدفعية اللواء الرابع عشر عمالقة استطاعت من تحقيق اهدافها ودك ثكنات ومواقع الحوثيين، كما لقي خمسة من أفراد المليشيات مصرعهم وتواصل مدفعية القوات المشتركة تدمير ودك مواقع وتحصينات مليشيات الحوثي وتكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال الأيام الماضية.

كما تمكنت القوات من السيطرة على موقعين استراتيجيين كانت تسيطر عليها مليشيات الحوثي في جبهة البرح غرب محافظة تعز.