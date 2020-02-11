شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: خطة الإخوان بالسيطرة على الجنوب تكشف التواطؤ بين الإصلاح والحوثي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 فبراير 2020 اعتبر الإعلامي محمد بن قرنح الكندي، أن خطة الإخوان بمحاولة السيطرة على الجنوب تكشف التواطؤ بين الإصلاح والحوثي"

Advertisements جاء ذلك خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مضيفا أن ": "الحشد الغير مبرر من قوات حزب الإصلاح والشرعية لإعادة السيطرة على الجنوب الذي أصبح بيد أهله إلى حد ما خطة خبيثة ومدروسة". وقال إن الخطة تكشف التواطؤ بين الإصلاح والحوثي". وتابع "فالأحرى بهذه القوات التوجه الى مأرب والجوف التي باتت على شفا حفرة من السقوط بيد الحوثي !!".

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