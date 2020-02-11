أكاديمي للإخوان: نجوم السماء أقرب لكم من الجنوب يا أذناب تركيا - قطر – إيران

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الثلاثاء 11 فبراير 2020 هاجم الأكاديمي ورئيس جامعة "أم القيوين" الإماراتية الدكتور جلال حاتم، حزب الإصلاح وحكومة الشرعية بشأن اتفاق الرياض Advertisements وقال في تغريدة عبر "تويتر" "ينبغي على تجمع الإصلاح الإرهابي وشرعيته المهترئة أن يعلموا علم اليقين بأن اتفاق الرياض لن يكون حصان طروادة لغزو الجنوب. وأضاف "نجوم السماء أقرب لكم من الجنوب يا أذناب تركيا - قطر – إيران".

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