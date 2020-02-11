شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة مسؤولين بارزين من لجنة الصحة بمقاطعة هوبي الصينية والان نبدء بالتفاصيل
أقالت السلطات الصينية مسؤولين بارزين اثنين في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا، مع تخطي حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس أكثر من ألف شخص اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وأقيل تشانج جين، أمين الحزب الشيوعي في لجنة الصحة في هوبي، وليو ينجزي، مدير اللجنة من قبل اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي في هوبي، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في المقاطعة.
وسيشغل المنصبين حاليا نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية وانج هيشنج، حليف الرئيس شي جين بينج ، الذي تم تعيينه في الأسبوع الماضي عضوا في اللجنة الدائمة بالمقاطعة.
ويأتي ذلك القرار على خلفية موجة من الانتقاد العام ضد مسؤولين في المقاطعة.
ومن المقرر أن تنظم منظمة الصحة العالمية مؤتمرا عن فيروس كورونا، يستمر يومين، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، يشارك فيه خبراء في الفيروس.
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