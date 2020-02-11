درجال ينفي رفضه الترشيح لرئاسة اتحاد الكرة ويؤكد: النقاط الرئيسية لاتفاق أربيل لم تكتمل

وقال درجال في حديث لوسائل الاعلام من بينها السومرية، إن "كلام التنصل عن الاتفاق غير صحيح بالمرة، هناك اتفاقية مع اتحاد الكرة في أربيل تألفت من 7 نقاط من بينها 5 رئيسية لم تكتمل حتى اللحظة".

وأضاف أن "عدنان درجال نفذ حتى الان ما هو مطلوب منه بشكل سليم بل قام بأكثر مما هو مطلوب منه في الوقت الحاضر، حيث تنازلت عن قضية تزوير انتخابات الكرة التي سجن على إثرها كل من ستار زوير وصباح رضا ووليد طبرة".



وتابع "قضية التنازل عن الأشخاص المسجونين لم تكن موجودة ضمن الاتفاق، لكني ذهبت شخصياً الى المحكمة قبل سفري من اجل إطلاق سراحهم وتنازلت بشكل رسمي وسيأخذون عفواً خاصاً من رئاسة الوزراء".

وبين بالقول، "لازلت مستمراً بكل الخطوات الخاصة باتفاقي مع اتحاد الكرة بشكل دقيق 100% وبالإمكان ان تسألوا الأشخاص الضامنين، ليس كل ما يثار في الاعلام هو صحيح".

واتم النجم الدولي السابق، أن "الحديث عن رفضي الترشيح لاتحاد الكرة غير صحيح وانا جاهز لخدمة الرياضة العراقية في جميع مفاصل الدولة".

