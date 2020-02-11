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2020-02-11 | 10:36
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وأضاف أن "عدنان درجال نفذ حتى الان ما هو مطلوب منه بشكل سليم بل قام بأكثر مما هو مطلوب منه في الوقت الحاضر، حيث تنازلت عن قضية تزوير انتخابات الكرة التي سجن على إثرها كل من ستار زوير وصباح رضا ووليد طبرة".
وتابع "قضية التنازل عن الأشخاص المسجونين لم تكن موجودة ضمن الاتفاق، لكني ذهبت شخصياً الى المحكمة قبل سفري من اجل إطلاق سراحهم وتنازلت بشكل رسمي وسيأخذون عفواً خاصاً من رئاسة الوزراء".
وبين بالقول، "لازلت مستمراً بكل الخطوات الخاصة باتفاقي مع اتحاد الكرة بشكل دقيق 100% وبالإمكان ان تسألوا الأشخاص الضامنين، ليس كل ما يثار في الاعلام هو صحيح".
واتم النجم الدولي السابق، أن "الحديث عن رفضي الترشيح لاتحاد الكرة غير صحيح وانا جاهز لخدمة الرياضة العراقية في جميع مفاصل الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر درجال ينفي رفضه الترشيح لرئاسة اتحاد الكرة ويؤكد: النقاط الرئيسية لاتفاق أربيل لم تكتمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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