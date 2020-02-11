اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية (احدى تشكيلات وزارة النقل)، الثلاثاء، عن تأثر البلاد بمنخفض جوي وموجة برد شديدة مصحوبة بتساقط الثلوج في مختلف مناطق البلاد .
واوضحت الهيئة مسبقاً في تقريرها الابتدائي من قسم التنبؤ الجوي بتأثر البلاد بمنخفض جوي جبهوي قادم من شمال شرق أوربا سيتسبب بانخفاض كبير في درجات الحرارة الصغرى لتصل دون الصفر المئوي بعدة درجات في أماكن متعددة إضافة إلى تقرير ملحق جديد صدر يوم التاسع من هذا الشهر حول موجة البرد التي تتعرض لها البلاد ووفقا لتحديثات الخرائط الطقسية لتشهد بعض المناطق تساقط زخات مطر خفيفة مع تساقط ثلوج ليومين الأحد الإثنين الماضين".
واشارت الهيئة ان "حدة تساقط الثلوج سوف تخف ليتحسن الطقس مع إستمرار الأجواء شديدة البرودة مع انحسار الكتلة الجوية الباردة تدريجيا مساء يوم الأربعاء حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي ويعود الطقس الشتوي المعتاد عليه يوم الخميس المقبل".
يذكر أن البلاد تأثرت بهكذا موجة تساقط ثلوج في عام 2008 ولكن ليس بهذه الشدة حيث كانت خفيفة لساعات معدودة .
كانت هذه تفاصيل خبر النقل تصدر بيان بشأن تساقط الثلوج في مختلف مناطق العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.