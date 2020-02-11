اغتيال مسؤول فضائية عراقية في بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا، صباح اليوم، تجاه المشرف العام لقناة الرشيد الفضائية نزار ذنون ضمن منطقة حي الجامعة، غربي بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال".

وأوضح المصدر، أن "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، واجرت تحقيقا في ملابساته".