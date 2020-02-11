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اغتيال مسؤول فضائية عراقية في بغداد

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افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باغتيال مسؤول في احدى الفضائيات العراقية غربي بغداد.

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا، صباح اليوم، تجاه المشرف العام لقناة الرشيد الفضائية نزار ذنون ضمن منطقة حي الجامعة، غربي بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال".

 

وأوضح المصدر، أن "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، واجرت تحقيقا في ملابساته".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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