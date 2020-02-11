بالفيديو: شاب يثير غضب السعوديين بمقطع إطلاق نار دموي‎!

أثار فيديو استياء وغضب ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر شاب في الرياض، محاطا بما يشبه الدم، ويطلق النار من بندقية أمام أسد تظهر عليه آثار الخوف.
وأفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن الجهات الأمنية في الرياض ألقت القبض على الشاب، البالغ من العمر 19 عاما، وذلك بعد ظهوره في مقطع الفيديو المتداول.
وظهر الشاب في الفيديو مرتديا ملابس بألوان العلم الأمريكي وبقناع على وجهه جالسا على مقدمة مركبة رباعية الدفع، في منطقة مغلقة، قبل أن يتناول بندقية ويطلق النار بكثافة، "ما أدى إلى ترهيب الأسد الذي كان في الجوار".
وأثار هذا المقطع أصداء واسعة بين الناشطين، حيث أكدوا أن الدم عبارة عن مادة صناعية، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذا "المشهد الدموي".
وظهر الشاب في الفيديو مرتديا ملابس بألوان العلم الأمريكي وبقناع على وجهه جالسا على مقدمة مركبة رباعية الدفع، في منطقة مغلقة، قبل أن يتناول بندقية ويطلق النار بكثافة، "ما أدى إلى ترهيب الأسد الذي كان في الجوار".
وأثار هذا المقطع أصداء واسعة بين الناشطين، حيث أكدوا أن الدم عبارة عن مادة صناعية، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذا "المشهد الدموي".
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