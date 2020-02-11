تحقيق الكوت تصدق اعترافات متهم بحيازة 3 كغم من 'الكريستال'‏

وقال المركز الإعلامي لمركز القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "متهماً ألقي القبض عليه ‏بحوزته 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال وضبط إلى جانبها مجموعة من الانبوبات ‏الزجاجية التي تستخدم لغرض التعاطي، مع مقياس للوزن".‏وأشار البيان إلى أن "المتهم اعتراف أمام قاضي التحقيق ببيع تلك المواد على مجموعة ‏من المتهمين في مناطق متفرقة من مدينة الكوت".

وأضاف، أن "المحكمة صدقت أقوال المتهم وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية ‏وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وهي بصدد إحالته ‏إلى محكمة الموضوع لينال جزاءه العادل".‏

