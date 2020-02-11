مقتل 3 واعتقال 4 من عناصر طالبان بأفغانستان

قتلت القوات الخاصة الأفغانية 3 من عناصر حركة طالبان، واعتقلت 4 آخرين، في عمليات جرت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.



ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مسؤولين عسكريين الثلاثاء: أن القوات الخاصة قتلت 3 من عناصر طالبان خلال عملية مداهمة جرت في منطقة تارين كوت بإقليم أوروزجان وسط البلاد.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة دمرت أيضا مخبأ أسلحة خلال العملية نفسها.

كما أكد المسؤولون اعتقال 3 من مسلحي طالبان في عملية منفصلة جرت بمنطقة "ديه بالا" بإقليم نانجارهار في شرق أفغانستان.

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وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة اعتقلت أحد عناصر طالبان خلال مداهمة منفصلة في كابول.

والثلاثاء، قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن مهاجما انتحاريا قتل 5 أشخاص قرب أكاديمية عسكرية في العاصمة كابول.



ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد عن الهجوم الذي وقع قرب مدخل أكاديمية المارشال فهيم العسكرية التي تديرها الدولة في بداية ساعة الذروة الصباحية.



وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية لرويترز: "قُتل 5 بينهم 3 عسكريين ومدنيان".

وأضاف أن 12 آخرين أصيبوا منهم 5 مدنيين.

وشهدت الأكاديمية عدة هجمات في الماضي منها هجوم أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنه في مايو/أيار الماضي.

