الخفي الأعظم في حديث الإفك القطري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يألو لسان قطر البذيء جهدا في الصيد بالمياه العكرة.. منذ أن أنشأ الابن غير البار حمد بن خليفه قناة الجزيرة بعد طرد أبيه من البلاد وتَسنُّمِ هرمِ السلطةِ في قطر..

الأذان والتلبية بحفل موسيقي في قطر يفضحان الإخوان والمتشددين

برلمانية فرنسية تدعو لتدابير صارمة ضد الإخوان ونفوذ قطر



تثير القناة الشبهات حول أحداث احتلال الحرم المكي العام 1979 من قبل الارهابي جهيمان العتيبي وعصابته فتعيد إنتاجها على طريقتها، عبر شهادة تتلى معدة مسبقًا.

المعلومات الحقيقية التي كشفتها الوثائق والتحقيقات السعودية توثق تمردا قاده الارهابي جهيمان العتيبي برفقة 300 إرهابي احتلوا الحرم واحتجزوا المعتمرين داخله لمدة أسبوعين قبل أن تقوم القوات السعودية بمهاجمة الإرهابيين وتخليص الحرم والمعتمرين .

ليستشهد إثر العملية 26 معتمرا و127 جنديا سعوديا ويقتل 117 من الإرهابيين ويستسلم الباقين.

يعيب البرنامج على السعودية غيرتها على الحرم المكي وحجاجه عندما استجابت للعرض الفرنسي بإرسال ثلاثة خبراء من الشرطة الفرنسية للمساعدة في تخليص الحرم من الخوارج الذين استباحوا ما لم يجرؤ عليه المشركون في الجاهلية.

ثم تُوْهِم المشاهد بأن فرقة عسكرية فرنسية هي التي حررته.. وإن كذبها شهودها..

ليس لدى السعودية ما تخفيه في هذا الشأن .. فما قامت به هو أمر طبيعي نابع من واجبها وغيرتها على الحرم وزواره بعد العملية الارهابية التي فاجأت العالم الإسلامي برمته.

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ولكن لماذا لم تسأل الجزيرة؟

ماذا يفعل الجنود الأمريكيون في قطر.. ومن استدعاهم ؟ ولأجل أي خطر داهم تستعين بهم الإمارة ؟

وماذا يفعل خمسة آلاف جندي تركي في الدوحة.. ولماذا أقيمت لهم قاعدة عسكرية ؟

وهل حقا من أجل تنظيم كأس العالم، وقعت قطر نهاية العام الماضي اتفاقية تستجلب آلاف العناصر من الشرطة التركية إلى قطر .؟

ولكن كأس العالم يستمر شهرا واحدا فلماذا يقيم الشرطة الأتراك لخمس سنوات..؟؟

ما نعرفه على سبيل اليقين هو مخطط المؤامرة القطرية في مصر واليمن و سوريا والعراق وغيرها من دول المنطقة

أما ما هو خفي .. وما هو أعظم فيسأل عنه الحمدان ابن خليفة وابن جاسم بعد تسريبات بن خليفة مع القذافي

فالخفي هو الاتفاقات التي لم تعلنها قطر .. والأعظم .. هو ما لم يتكشف بعد من دسائس حكام قطر .. بأصدقائهم وجيرانهم .. وأمتهم