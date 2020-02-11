الجيش الليبي يقصف ميليشيات مصراتة بأبوقرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال الجيش الليبي إن سلاح الجو قصف، الإثنين، أهدافاً متحرّكة لميليشيات مصراتة التابعة لقوات الوفاق، في منطقة أبو قرين جنوب مصراتة.



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وأضاف في بيان، أنه نفذ 3 غارات جوية عنيفة ودقيقة، تسبّبت في تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لميليشيات مدينة مصراتة، التي تحركت قبل أيام من وسط المدينة نحو مناطق زمزم والجفرة والوشكة والهيشة وأبوقرين على بعد 100 كم من وسط المدينة، وذلك بعد أسبوع من سيطرة الجيش الليبي عليها.

وتدخل المعارك ضواحي مدينة مصراتة بين الجيش الليبي والميليشيات التابعة للوفاق شهرها الثاني، وسط توقعات بأن تتحوّل هذه المناطق إلى جبهة ثانية للقتال بعد العاصمة طرابلس، مع إعلان الطرفين التزامهما باتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة ومحاولات المجتمع الدولي تثبيت هذه الهدنة، خاصة بعد أن نجح الجيش الليبي في استدراج ميليشيات مصراتة وجرّها إلى مناطق الاشتباكات، بعد اقترابه من وسط المدينة.