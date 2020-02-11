شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطر في ورطة بعد صفقة "سهيل سات" مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت صحيفة "بوابة الأهرام" المصرية الأحد، أن السلطات القطرية وجدت نفسها في ورطة كبيرة بعد تسرب أنباء عزمها الموافقة على إيجار إيران لعدد من القنوات الفضائية على القمر الصناعي سهيل سات، خاصة وأن هذه الأنباء ستغضب الولايات المتحدة التي توعدت المتعاونين مع إيران.



وأوضحت الصحيفة أن إيران تهدف من استئجار قنوات على "سهيل سات"، تكثيف حملاتها الإعلامية لإثارة الفوضى والتوترات في المنطقة العربية، بعد انحسار أنشطتها على الأرض بسبب الضغوط الدولية عليها.

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