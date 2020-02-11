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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نشر 3 آلاف مرتزق سوري في طرابلس ومصراته وباقي المناطق التابعة لحكومة الوفاق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت مصادر بالأمم المتحدة، عن أنه تم نشر 3 آلاف مرتزق سوري في طرابلس ومصراته وباقي المناطق التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.
وذكرت المصادر أن هناك "معلومات تشير إلى قيام طيران عسكري تركي بنقل مقاتلين سوريين من غازي عنتاب الواقعة على الحدود السورية التركية إلى إسطنبول، ومنها إلى ليبيا بطيران عسكري تركي"، بحسب ما ذكر موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري.
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن "إجمالي المرتزقة السوريين في ليبيا بلغ نحو 4700 مرتزق".
وأضافت مصادر الأممية، أن فريق خبراء لجنة عقوبات مجلس الأمن المعنية في ليبيا يبدأ التحقيق في الاتهامات الموجهة لتركيا بنقل مرتزقة أجانب من سوريا إلى ليبيا.
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