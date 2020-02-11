شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سعيد إمغيب: إغلاق حقول النفط سببه فساد وسطوة ميليشيات حكومة الوفاق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

علق عضو مجلس النواب سعيد إمغيب، على قرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية الذي جاء بسبب سطوة الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.



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وقال إمغيب إن "قرار إغلاق الحقول النفطية جاء من شعب فاض به الكيل من فساد وسطوة المليشيات التي تختطف طرابلس" بحسب ما ذكرت صحيفة "المرصد" الليبية.

يشار إلى أن حراك القبائل الليبية أغلق حقول وخطوط نقل النفط الخام إلى الشمال وذلك على خلفية تمويل حكومة الوفاق للمرتزقة السوريين بأموال النفط، فضلاً على استعمال هذه الأموال لشراء أسلحة من تركيا وتوقيع اتفاقيات مع الأخيرة لدعم مسلحي الوفاق في قتالها ضد القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر .