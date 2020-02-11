شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تعلن مقتل أكثر من 100 جندي سوري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت تركيا اليوم الإثنين إنها "حيدت" 101 جندي من القوات السورية رداً على قصف سوري أسفر عن مقتل 5 جنود في صفوف الجيش التركي في شمال غرب سوريا.



وقالت وزارة الدفاع التركية أيضاً في بيان إن "القوات التركية دمرت 3 دبابات سورية ومدفعين، كما أصيبت طائرة مروحية سورية بالقصف" التركي رداً على هجوم القوات النظامية السورية في محافظة إدلب، شمال غرب البلاد.

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