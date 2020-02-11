الأمن التركي يختطف فلسطينياً مبتور القدمين ويعتدي عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

اتهم شاب فلسطيني من قطاع غزة مبتور الأطراف، موجود في تركيا، السلطات التركية باختطافه والاعتداء عليه بالضرب المبرح، ومصادرة جواز سفره، مطالباً السفارة الفلسطينية في أنقرة بالتدخل لإنقاذه.



وقال الفلسطيني محمد لافي، الذي فقد رجليه بعد إطلاق عناصر من حماس النار عليه، في الاشتباكات الدامية التي شهدها قطاع غزة في بداية الانقسام عام 2007، إن الأمن التركي اعتدى عليه بالضرب وصادر جواز سفره.

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وقال في مقطع فيديو شاركه عبر صفحته على فيس بوك: "نجوت من الموت بأعجوبة، بعد وصولي الأراضي التركية لتلقي العلاج بعد بتر قدمي في انقلاب حماس في قطاع غزة عام 2007".

وأشار إلى أنه تعرض للضرب، والتهديد بالقتل، ومصادرة جواز سفره من قبل سلطات التركية، مناشداً جهاز المخابرات الفلسطيني، والقنصلية الفلسطينية في تركيا، التدخل لإنقاذ حياته.

وأعرب الشاب لافي عن خشيته من مصير مماثل للفلسطيني زكي مبارك، الذي مات تحت التعذيب في السجون التركية، بسبب تهم ملفقة بعد وصوله للأراضي التركية.