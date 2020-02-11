لأول مرة منذ 2012.. الجيش السوري يسيطر على طريق حلب - دمشق الدولي.. وتعزيزات عسكرية تركية ضخمة تدخل إدلب

ذكرت وكالة "رويترز" أن القوات الحكومية السورية تمكنت من السيطرة على الطريق السريع الرابط بين مدينة حلب بالعاصمة دمشق، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2012.

ونقلت رويتز عن نشطاء سوريين قولهم إن القوات الحكومية نجحت في السيطرة على ضاحية في غرب حلب من مسلحي المعارضة، حيث تمكنت من طردهم من آخر موطئ قدم لهم على هذا طريق "M5"، الاستراتيجي الهام، الذي يمتد من حلب في الشمال إلى محافظة درعا في جنوب سوريا.

وأفادت وسائل إعلامية سورية، بأن الجيش سيطر على الجسر استكمالاً لعملياته العسكرية التي بدأها في ريف حلب الجنوب غربي، وتمكن من رفع العلم السوري على الأوتوستراد لأول مرة منذ عام 2012.

Advertisements

وفي السياق ذاته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سيطرة الجيش السوري على الطريق السريع بين حلب ودمشق بالكامل للمرة الأولى منذ 2012.

وكانت وحدات من الجيش السوري قد نجحت في السيطرة على قرى البوابية والكسيبية وتل حدية والزربة والبرقوم ومركز البحوث الزراعية "ايكاردا" بريف حلب الجنوبي الغربي أمس الاثنين. كما حررت قرى كفر حلب وكماري وقناطر غرب الطريق الدولي حلب إدلب من إرهابي "جبهة النصرة".

في غضون ذلك، أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بأن رتل عسكري تركي ضخم قد دخل إلى إدلب بسوريا.