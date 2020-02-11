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تزايد أعداد المحتجين في زقاق البلاط والقوى الأمنية منعت رشقهم بالحجارة

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تزايد أعداد ​المحتجين​ في ​زقاق البلاط​ في حين يستمر التدافع مع ​الجيش​، وقد قدمت مجموعة كبيرة من المحتجين إلى المكان من جهة ​جسر الرينغ​.

من جهة أخرى، تدخلت ​القوى الامنية​ لمنع عدد من الشبان من الاحياء الداخلية المحلة من رمي الحجارة على المحتجين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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