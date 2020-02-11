تزايد أعداد المحتجين في زقاق البلاط في حين يستمر التدافع مع الجيش، وقد قدمت مجموعة كبيرة من المحتجين إلى المكان من جهة جسر الرينغ.
من جهة أخرى، تدخلت القوى الامنية لمنع عدد من الشبان من الاحياء الداخلية المحلة من رمي الحجارة على المحتجين.
كانت هذه تفاصيل خبر تزايد أعداد المحتجين في زقاق البلاط والقوى الأمنية منعت رشقهم بالحجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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