تزايد أعداد المحتجين في زقاق البلاط والقوى الأمنية منعت رشقهم بالحجارة

تزايد أعداد ​المحتجين​ في ​زقاق البلاط​ في حين يستمر التدافع مع ​الجيش​، وقد قدمت مجموعة كبيرة من المحتجين إلى المكان من جهة ​جسر الرينغ​.

من جهة أخرى، تدخلت ​القوى الامنية​ لمنع عدد من الشبان من الاحياء الداخلية المحلة من رمي الحجارة على المحتجين.