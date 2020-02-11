انطلاق باصات تقل ناشطين من صور في اتجاه بيروت

انطلق عدد كبير من ناشطي ساحة العلم في صور عبر باصات باتجاه ​بيروت​ لمشاركة ​المحتجين​ في "منع وصول النواب الى البرلمان للمشاركة في ​جلسة الثقة​".

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