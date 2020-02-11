النشرة: 45 نائبا دخلوا قاعة البرلمان بظل غياب نواب المستقبل والاشتراكي

افادت مراسلة "​الخليج 365​" بأن 45 نائبا دخلوا قاعة البرلمان للتصويت على الثقة لحكومة حسان دياب بظل غياب نواب تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي.

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