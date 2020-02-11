النشرة:طريق شبعا-كفرشوبا سالكة أمام السيارات الرباعية الدفع أو المجهزة

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا أن الطرقات في منطقة حاصبيا سيما تلك المؤدية من وإلى شبعا وكفرشوبا، باتت سالكة أمام السيارات الرباعية الدفع أو المجهزة بسلاسل معدنية باستثناء طريق شبعا عين عطا عبر وادي جنعم التي ما تزال مقفلة بسبب تراكم الثلوج.
وأكد رئيس بلدية شبعا محمد صعب بأن ورش البلدية مستمرة في رش الملح داخل شوارع البلدة وحرف الثلوج والعمل أيضا على إصلاح الاعطال الطارئة على شبكة ميه الشفة وطلب من السائقين اخذ الحيطة والحذر خوفا من خطر الانزلاقات.
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