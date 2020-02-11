النشرة:طريق شبعا-كفرشوبا سالكة أمام السيارات الرباعية الدفع أو المجهزة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن الطرقات في منطقة حاصبيا سيما تلك المؤدية من وإلى ​شبعا وكفرشوبا​، باتت سالكة أمام السيارات الرباعية الدفع أو المجهزة بسلاسل معدنية باستثناء طريق شبعا ​عين عطا​ عبر وادي جنعم التي ما تزال مقفلة بسبب تراكم ​الثلوج​.

وأكد رئيس ​بلدية شبعا​ محمد صعب بأن ورش ​البلدية​ مستمرة في رش الملح داخل شوارع البلدة وحرف الثلوج والعمل أيضا على إصلاح الاعطال الطارئة على شبكة ميه الشفة وطلب من السائقين اخذ الحيطة والحذر خوفا من خطر الانزلاقات.