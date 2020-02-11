معلوف: سنكون صوت الناس الصارخ في وجه الحكومة في مجلس النواب

شدد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سيزار معلوف، في تصريح من مجلس النواب على أنه "لا يمكن أن نترك عملنا التشريعي والوطني فنحن في نظام برلماني توافقي"، مشيرا الى "اننا اليوم في المعارضة فهي تليق بنا في هذه المرحلة لأن حكومات الوحدة الوطنية هي التي أوصلتنا الى هنا".
وأوضح معلوف "أننا لا نعارض الحكومة ونتمنى لها النجاح، بل نحن سنعارض كل وزير يصم أذنيه أمام مطالب الناس. والتدخل السياسي بتسمية بعض الوزراء جعلنا نكون معارضة"، معلنا "أننا سنكون صوت الناس الصارخ في وجه الحكومة في مجلس النواب".
وأكد "أننا لسنا مع إسقاط أو العرقلة والفشل، نحن تركنا الفرصة لتشكيل حكومة لون واحد، ثقتنا ليست مهمة بل لهم هو ثقة الناس والمجتمع الدولي".
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