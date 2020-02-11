علي فياض: الحكومة لديها أغلبية مريحة والثقة مضمونة

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي فياض​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "في كل المجتمعات التي تعاني من الأزمات نجد حالة من الإلتفاف، إنما في ​لبنان​ هناك الكثير من العبث وقليل من المسؤولية"، مؤكدا أن "​الحكومة​ لديها أغلبية مريحة والثقة مضمونة".

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