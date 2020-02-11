اشارت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​ في تصريح تلفزيوني، الى انه حتى اللحظة القرار هو بعدم المشاركة في ​جلسة الثقة​ ل​حكومة حسان دياب​ وبعدم تخطي الشارع، ولكن القرار الأخير للكتلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الطبش: حتى اللحظة القرار هو بعدم المشاركة في جلسة الثقة وبعدم تخطي الشارع ولكن القرار الأخير للكتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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