سكاف: نحن امام الحالة نفسها من التذاكي والانفصام وازدواجية المعايير

اشارت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ تعليقا على مشاركة بعض الكتل في ​جلسة الثقة​، الى اننا "امام الحالة نفسها من التذاكي والانفصام وازدواجية المعايير، حيث نراهم يشاركون في ​السلطة​ لكنهم ينفضون ايديهم منها ويدعمون ​الثورة​، يشاركون في ​الحكومة​ ويعارضونها في الوقت نفسه، يؤمنون نصاب الجلسة لكنهم يحجبون الثقة عن الحكومة".

واضافت سكاف: "هكذا يحاولون ​الضحك​ على الناس، ولكن الناس كشفتهم منذ زمن طويل وقالت لهم بصوت عالٍ: كلكن يعني كلكن".