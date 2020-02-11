اشارت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف تعليقا على مشاركة بعض الكتل في جلسة الثقة، الى اننا "امام الحالة نفسها من التذاكي والانفصام وازدواجية المعايير، حيث نراهم يشاركون في السلطة لكنهم ينفضون ايديهم منها ويدعمون الثورة، يشاركون في الحكومة ويعارضونها في الوقت نفسه، يؤمنون نصاب الجلسة لكنهم يحجبون الثقة عن الحكومة".
واضافت سكاف: "هكذا يحاولون الضحك على الناس، ولكن الناس كشفتهم منذ زمن طويل وقالت لهم بصوت عالٍ: كلكن يعني كلكن".
كانت هذه تفاصيل خبر سكاف: نحن امام الحالة نفسها من التذاكي والانفصام وازدواجية المعايير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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