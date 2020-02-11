سأل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "ما دخل أوتيل لوغراي والأملاك الخاصة ب​جلسة الثقة​ ؟ ثم هل تحول البعض إلى آداة تدمير فقط ؟ وما هي البدائل عن وجود ​حكومة​ ؟"، معتبرا أن " الواضح أن القرار متخذ إما حرب أهلية إما حرب تجويع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: الواضح أن القرار متخذ إما حرب أهلية وإما حرب تجويع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.