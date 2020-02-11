جنبلاط: الحل بانتخابات نيابية وفق قانون عصري وضريبة تصاعدية وقضاء مستقل

أكّد رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، أنّ "الحل في انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي، وتطمين الملل بمجلس شيوخ ذات الصلاحيّات المحدودة، وتطبيق إصلاح شامل من الضريبة التصاعدية، إلى قضاء مستقل يحاسب وفق الأصول وليس وفق مقاربة رموز النظام الأمني السابق، والسيطرة على المعابر وسياسة تَحمي الصناعة والزراعة ولا للأسواق المفتوحة".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "حضور جلسة الثقة هو وفق الأصول البرلمانية، ولن نعطي الثقة لبيان وزاري فارغ"، مشيرًا إلى أنّ "في هذه المناسبة، أحيّي جرأة رئيس "حزب الوطنيين الأحرار" دوري شمعون وصرخة مطران بيروت بولس عبد الساتر، وليتذكّر الحراك الانقلاب السلمي الأبيض عام 1952 ورموزه. إنّ دروس التاريخ يجب أن تُحترم وإلغاء الغير يذكر بأنظمة الاستبداد".
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