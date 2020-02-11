جنبلاط: الحل بانتخابات نيابية وفق قانون عصري وضريبة تصاعدية وقضاء مستقل

أكّد رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، أنّ "الحل في انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي، وتطمين الملل بمجلس شيوخ ذات الصلاحيّات المحدودة، وتطبيق إصلاح شامل من ​الضريبة​ التصاعدية، إلى قضاء مستقل يحاسب وفق الأصول وليس وفق مقاربة رموز النظام الأمني السابق، والسيطرة على المعابر و​سياسة​ تَحمي الصناعة والزراعة ولا للأسواق المفتوحة".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "حضور ​جلسة الثقة​ هو وفق الأصول البرلمانية، ولن نعطي الثقة لبيان وزاري فارغ"، مشيرًا إلى أنّ "في هذه المناسبة، أحيّي جرأة رئيس "حزب الوطنيين الأحرار" ​دوري شمعون​ وصرخة مطران بيروت ​بولس عبد الساتر​، وليتذكّر الحراك الانقلاب السلمي الأبيض عام 1952 ورموزه. إنّ دروس التاريخ يجب أن تُحترم وإلغاء الغير يذكر بأنظمة الاستبداد".