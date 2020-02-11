أكد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​مروان حمادة​ في تصريح له أن "لا حضور ولا ثقة. القضية ليست قضية حكومة بل عهد كساد وفساد وإنحراف. عهد موبوء يجب أن يرحل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمادة: لا حضور ولا ثقة فالقضية ليست قضية حكومة بل عهد كساد وفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.