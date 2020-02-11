لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "بألم كبير نقف اليوم أمام جدران إسمنتيّة وغير إسمنتيّة بين الشعب والسلطة. لا بدّ لهذه الجدران أن تسقط وسيكون سقوطها مدويًّا".

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كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد: بألم كبير نقف أمام جدران إسمنتية وغير إسمنتية بين الشعب والسلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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