افادت مراسلة "​الخليج 365​" في ​مجلس النواب​ بأن "عدد طالبي الكلام من النواب في ​جلسة الثقة​ بلغ 43 نائبا"، لافتة إلى أن "عدد النواب الواصلين حتى الآن بلغ 53 نائبا".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة:عدد النواب الواصلين للمشاركة في جلسة الثقة بلغ 53 نائبا حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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