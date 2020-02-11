إنقاذ مواطنين وسحب سيارات على طريق عام عين زحلتا

عمل عناصر من ​الدفاع المدني​ على تقديم المساعدة للمواطنين الذين حاصرتهم ​الثلوج​ على طريق عام عين زحلتا-الشوف، توازياً ويعمل العناصر على سحب السيارات وتأمينهم إلى مكان امن لمتابعة سيرهم بأمان.

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