اردوغان ترأس اجتماعا أمنيا تناول خطوات الرد على الهجوم على الجنود الأتراك بإدلب

ترأس الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اجتماعًا أمنيًّا في أنقرة، تناول الخطوات الّتي ستتّخذ ردًّا على هجوم قوات النظام السوري على الجنود الأتراك في محافظة إدلب.
وذكرت مصادر في الرئاسة التركية لوكالة "الأناضول"، أنّه "جرى التأكيد أنّ أي هجوم لن يثني عزيمة تركيا، الّتي تتواجد في إدلب بهدف منع الاشتباكات وضمان أمن حدودها، والحيلولة دون حدوث موجة نزوح وكارثة انسانية جديدتين".
شارك في الاجتماع، نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، وزيري الخارجية مولود جاويش أوغلو والدفاع خلوصي أكار، رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر، رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.
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