اردوغان ترأس اجتماعا أمنيا تناول خطوات الرد على الهجوم على الجنود الأتراك بإدلب

ترأس الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ اجتماعًا أمنيًّا في ​أنقرة​، تناول الخطوات الّتي ستتّخذ ردًّا على هجوم قوات ​النظام السوري​ على الجنود الأتراك في ​محافظة إدلب​.

وذكرت مصادر في ​الرئاسة التركية​ لوكالة "الأناضول"، أنّه "جرى التأكيد أنّ أي هجوم لن يثني عزيمة ​تركيا​، الّتي تتواجد في إدلب بهدف منع الاشتباكات وضمان أمن حدودها، والحيلولة دون حدوث موجة نزوح وكارثة انسانية جديدتين".

شارك في الاجتماع، نائب الرئيس ​فؤاد أوقطاي​، وزيري الخارجية ​مولود جاويش أوغلو​ والدفاع ​خلوصي أكار​، رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر، رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية ​إسماعيل دمير​، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.