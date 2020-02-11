روحاني: الأميركيون يحلمون بالعودة إلى إيران وهم يعلمون أنها أقوى قوى المنطقة

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "المشاركة الحاشدة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة هي أقوى رد على البيت الأبيض والظالمين، وهي تعكس تمسك الشعب الايراني بحريته واستقلاله"، لافتا الى أن "هذه المسيرات تمثل رداً قوياً بعد الضغط الاقتصادي الأميركي وشهادة الفريق سليماني وانتهاك حقوق الفلسطينيين".
وفي كلمة له، رأى روحاني أن "الثورة كانت بمثابة استفتاء قام خلاله الناس بالاختيار ما بين فاسد وإنسان يتحلى بالإيمان والعلم والدراية"، معتبرا أن "الشعب الإيراني اختار الاستقلال بثورته الإسلامية رافضاً التبعية".
واشار روحاني الى أن "الأميركيين ينكرون علينا حق الاختيار والانتخاب ويريدون العودة بنا إلى الخلف، وهم يحلمون بالعودة إلى إيران وهم يعلمون أنها أقوى قوى المنطقة".
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