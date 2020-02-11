روحاني: الأميركيون يحلمون بالعودة إلى إيران وهم يعلمون أنها أقوى قوى المنطقة

اعتبر الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ أن "المشاركة الحاشدة في مسيرات ذكرى انتصار ​الثورة​ هي أقوى رد على ​البيت الأبيض​ والظالمين، وهي تعكس تمسك الشعب الايراني بحريته واستقلاله"، لافتا الى أن "هذه المسيرات تمثل رداً قوياً بعد الضغط الاقتصادي الأميركي وشهادة الفريق ​سليماني​ وانتهاك ​حقوق الفلسطينيين​".

وفي كلمة له، رأى روحاني أن "الثورة كانت بمثابة استفتاء قام خلاله الناس بالاختيار ما بين فاسد وإنسان يتحلى بالإيمان والعلم والدراية"، معتبرا أن "الشعب الإيراني اختار ​الاستقلال​ بثورته الإسلامية رافضاً التبعية".

واشار روحاني الى أن "الأميركيين ينكرون علينا حق الاختيار والانتخاب ويريدون العودة بنا إلى الخلف، وهم يحلمون بالعودة إلى إيران وهم يعلمون أنها أقوى قوى المنطقة".