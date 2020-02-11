ظريف: شعوب المنطقة تستنكر عمل أميركا الإرهابي باغتيال قاسم سليماني

أكد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أن "شعوب المنطقة استنكرت العمل الإرهابي الأميركي باغتيال قائد ​فيلق القدس​ الجنرال ​قاسم سليماني​".

وقال ظريف في تصريحات خلال مشاركته في مسيرات الاحتفاء بالذكرى الـ 41 لانتصار ​الثورة الإسلامية​ الإيرانية، "لقد مضى 40 يوما على العمل الإرهابي الذي ارتكبته أمريكا باغتيال القائد سليماني وهو عمل استنكره شعبنا وشعوب المنطقة". وأضاف "إن ما أقدم عليه ​ترامب​ أثبت مرة أخرى للعالم كله بأن أمريكا مخطئة تجاه الثورة الإسلامية منذ 41 عاما ومازالت ترتكب الخطأ وهو خطأ جعل شعبنا يقف موحدا أمامه".

وأشار ظريف إلى أهداف زيارته المرتقبة إلى ​المانيا​ للمشاركة في المؤتمر الأمني في ​ميونيخ​، وقال إن "الهدف من الزيارة هو طرح وجهات نظر ​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية وتبيين الخطر الذي تشكله سياسات أمريكا على المنطقة".