المرصد السوري: الجيش السوري يسيطر على طريق حلب-دمشق للمرة الأولى من 2012

سيطرت قوات الجيش السوري على كامل الطريق الدولي حلب - دمشق، بعد أسابيع من هجوم ​عسكري​ واسع بدعم روسي في شمال غرب ​سوريا​، وفق ما أفاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​.

وتُشكل استعادة الطريق الدولي، الذي يعبر مدناً عدة من حلب شمالاً مروراً بدمشق وصولاً إلى الحدود الأردنية جنوباً، هدفاً رئيسياً لدمشق منذ فقدت السيطرة على أجزاء منه مع بدء توسع الفصائل المعارضة في العام 2012.